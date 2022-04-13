В Татарстане доступность дошкольного образования для детей старше трех лет достигла 100%

В Татарстане достигнута 100-процентная обеспеченность дошкольным образованием детей старше трех лет. Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«По итогам прошлого года доступность дошкольного образования составила 97,4%, в том числе около 82% – для детей до трех лет, 100% – для детей старше трех лет», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в Татарстане функционируют 1993 дошкольные образовательные организации, в которые воспитываются более 215 тыс. детей.

В прошлом году в республике было построено 17 детских садов на 3220 мест, в том числе 13 детсадов – по национальному проекту «Демография».

Кроме того, в 2021 году открылись семь новых школ на 7 359 мест, включая две организации по национальному проекту «Образование». По программе капитального ремонта работы проведены в зданиях 36 муниципальных и девяти государственных школ, а также 52 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд 898 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.