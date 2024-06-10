В Татарстане достраивают 22 надземных перехода на трассе М-7: готовность - 50%

пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В РТ на трассе М-7 на 50% достроили 22 надземных пешеходных перехода. Возведение происходит на участке с 861 по 987 км скоростной дороги в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах республики.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», подобные переходы помогут избежать регулировки движения через светофоры на скоростных участках трассы, которые входят в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Напомним, строить переходы начали в октябре 2022 года. Мостостроители возвели железобетонные опоры под пешеходные переходы и смонтировали пролетные строения. На данный момент там устанавливают лестницы, лифтовые шахты и ставят остекление у пролетных строений и лестничных сходов. Также работы стартовали и по обустройству прилегающей территории. Около ряда искусственных сооружений уже установили габаритные ворота и делают тротуар.

Совсем скоро строители приступят к устройству прохожей части. Для безопасности пешеходов на объектах устроят перильное ограждение и освещение. Рядом с объектом построят пешеходные дорожки, для граждан с ограниченными возможностями сделают отдельные входы с пандусами и подъемные платформы, для слабовидящих установят тактильно-рельефные наземные указатели.

Всего в Татарстане в рамках реализации скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень построят 41 надземный пешеходный переход, 22 из них возведут на участке с 861 по 987 км трассы М-7 «Волга», 19 построят в рамках реконструкции участка трассы от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. К слову, 10 надземных пешеходных переходов на участке с 861 по 987 км хотят достроить уже в июле 2024-го, а все остальные – до конца текущего года.