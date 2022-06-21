В Татарстане досрочно завершена реконструкция участка Лаишевской оросительной системы

В Татарстане досрочно завершена реконструкция Северного участка Лаишевской оросительной системы. Финансирование работ из федерального бюджета составило 50 млн рублей. Проектная мощность объекта — 578,8 гектаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Для данного участка оросительной системы агрофирмой „Нармонка” приобретено и смонтировано девять дождевальных машин отечественного производства на общую сумму 59,5 млн рублей взамен старых машин. По республиканской целевой программе по мелиорации хозяйство получило субсидию из бюджета Татарстана на компенсацию 70% стоимости оросительной техники», — отметили в министерстве.

Лаишевская оросительная система была построена в 1970–80-е годы для обеспечения картофелем и овощами Казани и других близлежащих городов и районных центров республики. Агрофирма «Нармонка» планирует увеличить площадь орошаемых земель до 2,3 тыс. гектаров.

Досрочный ввод в эксплуатацию и запуск мелиоративной системы до начала поливного сезона позволит получить уже в этом году дополнительную продукцию на сумму более 140 млн рублей.