В Татарстане досрочно выполнена программа поддержки дольщиков на 2021 год

За 2021 год в Татарстане введено в эксплуатацию девять домов площадью более 300 тыс. кв. м. Благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков в правах восстановлены 2356 граждан, сообщает пресс-служба фонда поддержки дольщиков республики.

Отмечается, что семь домов были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. В том числе три дома ЖК «МЧС», дом на Достоевского, два дома ЖК «Золотая середина» и дом в ЖК «Молодежный».

«Три дома из семи – №5 ЖК „Молодежный“, №3 и №4 ЖК „МЧС“ были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком ООО „ФОН“ их строительство было остановлено на уровне свай. Завершить строительство домов удалось в течение года, тогда как сроки выполнения мероприятий по завершению строительства каждого из домов составляли порядка двух–трех лет», – говорится в сообщении.

По республиканской программе были сданы два объекта – в Елабуге на ул. Тысячелетия и в Казани – на ул. Заслонова.

«Решение проблемы обманутых дольщиков находится на личном контроле Президента Татарстана Рустама Минниханова. В республике функционируют два фонда, занимающиеся вопросами обманутых дольщиков, по каждому проблемному дому определен механизм восстановления прав граждан», – цитирует пресс-служба слова исполнительного директора фонда Ивана Новикова.

По информации пресс-службы, в планах на 2022 год завершение строительства ЖК «Мелодия» по ул. Габишева, восстановление прав по объекту ЖК «Поколение» по ул. А. Кутуя, паркинг дома №1 ЖК «МЧС» и строительство компенсационных домов по ул. Гареева и ул. Аграрная для дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина».