В Татарстане планируют досрочно отменить ограничение на посещение лесов

Действующее в Татарстане ограничение на посещение лесов планируют отменить досрочно. Соответствующий документ в настоящее время находится на согласовании, сообщили сегодня «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Мы выступили с инициативой преждевременной отмены данного ограничения в связи со снижением класса пожарной опасности в лесах и улучшением лесопожарной обстановки. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Кабинете Министров РТ» – отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

В этом году в Татарстане три раза вводились ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда. Последний запрет установлен 2 октября на 21 календарный день.

С начала этого года в республике зарегистрировано 347 термических точек и 229 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Для сравнения, к аналогичной дате прошлого года было зафиксировано более 1200 термических точек и 965 возгораний.