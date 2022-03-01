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Происшествия
1 марта 2022  15:21
Павел Климчак

В Татарстане дошколята вместе с отцами приняли участие в игре на знание ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции и работники ГБУ «БДД» организовали квест-игру по ПДД «С папой безопасно!» в дошкольном учреждении Альметьевского района.

Участникам предстояло продемонстрировать скорость, сноровку, опыт, знания и умения по ПДД. В конце всех заданий дети и их отцы получили порцию позитива, а также вновь закрепили правила дорожного движения.

 

Фото: ГИБДД РТ

В завершение игры папы с ребятами станцевали и призвали участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Всем участникам вручили подарки, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#ПДД
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