Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» выполнены на 91%, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.

По ее словам, в рамках программы во дворах многоквартирных домов устанавливают детское и спортивное оборудования, малые архитектурные формы.

«Так, процент выполнения установки малых архитектурных форм составляет 70%. В 365 дворах монтаж оборудования завершен, в 134 дворах идет монтаж оборудования», – отметила она.

Зиннатуллина также сообщила, что при проверке работ во дворах выявили типовые замечания, среди которых – загрязненный грунт, отсутствие информационных стендов с правилами использования спортивного и детского оборудования, нарушения в системе отведения воды с территории двора и другие.

Раис РТ Рустам Минниханов поручил главам районов республики активно контролировать ход работ по программе «Наш двор». Он отметил, что обсуждение схем благоустройства дворов – это хорошая возможность пообщаться с людьми, узнать их потребности и интересы, рассказать о программах, которые реализуются сегодня в республике и в муниципальных районах.

Еще руководитель республики добавил, что работу в рамках программы «Наш двор» продолжат, в том числе и в части мониторинга – важно, чтобы благоустроенные дворы и площадки и далее содержались в порядке.

Во второй половине августа состоятся запланированные выезды в районы для мониторинга текущего благоустройства. Так, комиссия посетит Приволжский район Казани, Мамадышский, Нижнекамский, Нурлатский, Агрызский, Бугульминский, Альметьевский муниципальные районы.