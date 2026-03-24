В Татарстане дорожные камеры стали фиксировать использование телефона за рулем

В Татарстане дорожные камеры начали выявлять водителей, которые пользуются телефоном во время движения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«С марта 2026 года комплексы выявляют транспортные средства, водители которых во время движения используют мобильные телефоны, не оборудованные техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», – говорится в сообщении. За месяц в республике зафиксировано более 800 таких нарушений.

В ведомстве напомнили, что штраф за использование телефона за рулем составляет 1500 рублей.