В Татарстане дорожные камеры начали фиксировать езду автомобилей с выключенными фарами

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Камеры фотовидеофиксации на дорогах Татарстана начали различать машины с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

«Водители, которые в нарушении ПДД РФ управляют транспортом без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, будут привлекаться к административной ответственности», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что камеры автоматической фиксации настроены на выявление таких нарушений на аварийно-опасных участках дорог, где происходили ДТП с выездом на встречную полосу.