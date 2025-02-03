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Общество 3 февраля 2025 15:52

В Татарстане дорожные камеры начали фиксировать езду автомобилей с выключенными фарами

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Камеры фотовидеофиксации на дорогах Татарстана начали различать машины с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

«Водители, которые в нарушении ПДД РФ управляют транспортом без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, будут привлекаться к административной ответственности», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что камеры автоматической фиксации настроены на выявление таких нарушений на аварийно-опасных участках дорог, где происходили ДТП с выездом на встречную полосу.

#водители #камеры гибдд
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