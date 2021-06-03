В Татарстане дорожники по нацпроекту начали ремонт автодороги Русский Акташ – Азнакаево

В Татарстане дорожники начали ремонт региональной автомобильной дороги Русский Акташ — Азнакаево. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На участке автодороги от 65,4 до 68 км в Азнакаевском районе рабочие уложат новый слой дорожного покрытия из высокоплотного асфальтобетона, разработанного по новому ГОСТУ на основе европейских стандартов.

«Специалисты восстановят и закрепят оси трассы, обработают стыки, укрепят обочины с двух сторон по 1,5 метра. Сейчас ведутся работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия», — отметили в министерстве.

Дорога Русский Акташ — Азнакаево имеет две полосы движения и ширину проезжей части 7 метров.

Всего в Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 96,7 км региональных дорог. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено 1 млрд 347 млн рублей.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ