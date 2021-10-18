В Татарстане дорожники отремонтировали 7,5 км трассы М7 «Волга». Работы провели на двух участках автодороги в Елабужском и Тукаевском районах, а также в черте города Набережные Челны с 1038-го по 1040-й км и с 1041-го по 1047-й км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Верхний слой покрытия уложили из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Это обеспечит ровность и сцепление покрытия на самых загруженных участках трассы, по которым ежедневно проезжает более 50 тыс. автомобилей», – отметили в ведомстве.

Во время ремонта специалисты также обновили дорожные знаки и барьерное ограждение. Кроме того, они заменили и переустановили дождеприемные колодцы, разрушенные участки существующего бортового камня и нанесли дорожную разметку.

Такие же работы ведутся на М7 с 827-го по 840-й км в Пестречинском районе. Более того, здесь ремонтируется проезжая часть двухуровневой развязки на 828-м км. В этом дорожно-строительном сезоне рабочие планируют отремонтировать 5 км участка, а оставшиеся 8 км введут в эксплуатацию в ноябре следующего года.

Всего в этом году в Татарстане приведут в нормативное состояние 44,5 км трассы М7. Работы планируется завершить в ноябре.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»