В Татарстане дорожники обновили более 100 км трассы М7

В Татарстане дорожники обновили более 100 км федеральной автодороги М7 «Волга». Устройство слоев износа проводилось на участках 856 – 957 км и 970 – 987 км в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мамадышском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Рабочие отфрезеровали изношенный асфальт и уложили верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранный с учетом особенностей климата и интенсивности движения. По этим участкам автодороги ежедневно проезжает более 20 тыс. автомобилей», – отметили в пресс-службе.

Работы по восстановлению дорожного покрытия асфальтобетоном также выполнены на подъезде к Кирову от трассы М7. Общая протяженность обновленных участков – около 12 км.

Для устройства слоев используется асфальтобетонная смесь, которая состоит из наиболее прочных, слабо шлифующихся, износо- и морозостойких материалов.

К концу дорожно-строительного сезона планируется обновить еще около 36 км автодороги М7 возле Казани и Набережных Челнов.