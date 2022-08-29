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Транспорт
29 августа 2022  22:38

В Татарстане дорогу Русские Сарсазы – Четырчи при ремонте укрепят двойным асфальтобетоном

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В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Чистополь — Нижнекамск — Русские Сарсазы — Четырчи. Рабочие уложат новую дорожную одежду с двухслойным асфальтобетонным покрытием, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

«На данный момент дорожными службами ведутся мероприятия по устройству нижнего слоя покрытия и водосбросов с проезжей части», — отметили в министерстве. 

Затем специалисты укрепят обочины щебнем, переустроят линии электропередачи, обустроят очистные сооружения в кювете, а также установят дорожные знаки.

Ремонт автодороги протяженностью 2,72 километра проводится в Чистопольском районе на участке Русские Сарсазы — Четырчи. 

В Татарстане по национальному проекту региональные дороги отремонтированы на 99,7%. Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.

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