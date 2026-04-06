В Татарстане дорабатывают закон о такси

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество автомобилей такси в Татарстане превысило 24,4 тыс. единицы, на данный момент необходимо усовершенствовать законодательство по этому виду транспорта. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

«Такси – это удобный и комфортный транспорт, но закон требует доработки, чем мы сегодня и занимаемся», – заявил Ханифов.

По его словам, только за прошлый год в министерство поступило 700 заявлений от перевозчиков. При этом пассажиропоток на общественном транспорте продолжает расти: по сравнению с доковидным 2019 годом автобусы перевезли на 25% больше пассажиров, а ежегодный рост составляет около 4%. Тариф за пять лет вырос всего на 6,3%.