В Татарстане дополнят список получателей субсидии на проведение газа внутри участка

В Татарстане расширят список получателей субсидии на проведение газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования. Проект постановления Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

В перечень планируют включить инвалидов войны, а также лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.

Сейчас на компенсацию затрат (не более 100 тыс. рублей) могут претендовать ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; инвалиды I и II групп; семьи с детьми-инвалидами; семьи с тремя и более детьми до 18 лет; семьи со среднедушевым доходом до 19 тыс. рублей; семьи ряда участников СВО, в том числе мобилизованных, проходящих службу в батальонах «Алга» и «Тимер», лиц проходящих службу в нацгвардии РФ, граждан, заключивших контракт с ВС России, сотрудников МВД по РТ, Росгвардии, командированных в зону проведения спецоперации.