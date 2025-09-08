В Татарстане дома участников СВО газифицируют благодаря субсидиям

В Татарстане сотрудники «Газпром трансгаз Казань» заключили 48 договоров с участниками СВО на подключение газа к их домам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре к газоснабжению был подключен дом кавалера ордена Мужества Алексея Девяткина, проживающего в Лениногорске.

Всего от участников СВО поступила 51 заявка. На сегодняшний день на 21 объекте уже запущено газоснабжение, на 20 объектах газопроводы построены до границ земельных участков.

Как подчеркнул генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, наличие тепла и удобства в собственном жилище является символом настоящего домашнего очага и приносит большое человеческое счастье.

«Мы гордимся вкладом наших сотрудников в реализацию национальной программы и благодарны жителям за доверие. Надеемся, что наши усилия сделают жизнь каждого жителя лучше и уютнее», – рассказал он.

Отметим, что в Татарстане для семей участников спецоперации установлена субсидия в размере 100 тысяч рублей на возмещение затрат, связанных с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования.

Фото: «Газпром трансгаз Казань»

Благодаря поддержке государственных программ семьи участников СВО получили возможность существенно улучшить бытовые условия и комфорт проживания.