В Татарстане доля приведенных в нормативное состояние федеральных дорог достигнет 85%

В Татарстане доля федеральных автодорог, приведенных в нормативное состояние, до конца этого года достигнет 85%. На начало 2022 года показатель составлял 81%. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Приведено в нормативное состояние более 176 км федеральных трасс, что составляет 15% от их общей протяженности в республике», – рассказал спикер.

В этом году отремонтировано 142 километра федеральных автодорог. Работы по ремонту и устройству слоев износа завершены на 11 участках общей протяженностью 119 километров, отметил Мингазов.

Кроме того, капитально отремонтированы четыре участка общей длиной 23 километра. При этом на отрезке с 1155+300 по 1161 километр трассы М7 и на участке с 208 по 214 километр дороги Казань – Оренбург количество полос движения увеличено до четырех.

На год раньше завершена реконструкция подъезда к аэропорту Казань протяженностью 6,4 километра, а также реконструирован участок трассы М7 от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе длиной 17,2 километра.