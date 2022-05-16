В Татарстане доля посевных площадей у фермерских хозяйств за 15 лет выросла на 22%. Об этом сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на круглом столе по предварительным итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

«В структуре сельскохозяйственных угодий наблюдается увеличение удельного веса фермерских хозяйств. Такая же тенденция фиксируется по посевным площадям, – рассказала докладчик. – Доля посевной площади фермерских хозяйств возросла за последние 15 лет с 12% до 22%».

Гатауллина уточнила, что крестьянско-фермерские хозяйства в прошлом году имели 735,8 тыс. гектаров сельхозугодий, из них 634,5 тыс. гектаров приходились на посевную площадь.

Она добавила, что в республике фиксируется увеличение количества сельскохозяйственных объектов с общей площадью участка, но в отличие от российской тенденции отмечено снижение поголовья скота в личных подворьях. «Неожиданным откровением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года стали выращивание страусов в хозяйствах двух районов республики и грецкого ореха в 13 районах», – заметила руководитель Татарстанстата.

По ее словам, ситуация в аграрном секторе Татарстана в последние годы характеризуется снижением доли личных хозяйств и ростом вклада крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в общий объем произведенной продукции.

«Наблюдается увеличение среднего размера земельного участка личного подсобного хозяйства с 30 до 33 соток в прошлом году. В 2006 году этот показатель фиксировался на уровне 27 соток, – констатировала она. – За последние 15 лет фиксируется снижение поголовья крупного рогатого скота, и в этом мы расходимся с динамикой по России. Но следует отметить интенсивный рост птицеводства – в 2,2 раза».

При этом, по ее словам, на фоне снижения поголовья наблюдается рост продуктивности скота. Так, средний надой молока на одну корову в хозяйствах всех категорий Татарстана в прошлом году по сравнению с 2006 годом вырос в 1,7 раза.

В Татарстане участниками сельскохозяйственной микропереписи стали около 600 сельхозорганизаций, 2,6 тыс. фермерских хозяйств и почти 1,5 тыс. садоводческих, огороднических и других некоммерческих товариществ, а также более 422 тыс. личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа прошлого года.