В Татарстане догазификации подлежат свыше 18 тыс. домовладений

В Татарстане догазификации потенциально подлежат 18 164 домовладения в 903 населенных пунктах. Работы ведутся в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ Премьер-министр республики Алексей Песошин.

4 396 домовладений расположены на расстоянии до 200 метров от газораспределительной сети, к которой их планируется подключить, более 13,7 тыс. — на расстоянии свыше 200 метров.

Песошин доложил, что, согласно предварительным расчетам, общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий по догазификации в 2021–2023 годах оценивается почти в 4 млрд рублей. Стоимость одного подключения со строительством газопровода составляет около 220 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля татарстанцы подали 12 540 заявок. Техническая возможность подключения обеспечена для 1 992 домовладений, 363 подключены.

Песошин отметил, что муниципальные образования ведут недостаточную работу с населением по обеспечению готовности домовладений к пуску газа (подключено только 18%). А в итоге дополнительной инвентаризации число домовладений, подлежащих догазификации, увеличилось более чем на 40%.

Премьер призвал проводить инвентаризацию на регулярной основе, ежемесячно предоставлять адресные списки негазифицированных домовладений в соответствующие управления «Газпром трансгаз Казань».

«Также в адрес компании следует своевременно направлять сведения по вновь введенным в эксплуатацию индивидуальным жилым домам», — сказал он.

Кроме того, глава татарстанского Кабмина поручил руководителям муниципалитетов оказывать содействие газовикам, которые проводят разъяснительную работу с заявителями по вопросам догазификации.

«Населению необходимо объяснить, что до конца текущего года государством дана возможность бесплатно провести газ до границы участка и этим надо воспользоваться. В дальнейшем за все это придется платить», — цитирует Песошина пресс-служба Президента РТ.