В Татарстане до выходных сохранится холодная и дождливая погода

В Татарстане вплоть до выходных удержится холодная и влажная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ближайшие дни на республику начнут влиять атмосферные фронты западного циклона. Уже завтра, 28 сентября, ночью местами на западе региона, а днем повсеместно пройдут дожди. В утренние и дневные часы в отдельных районах вероятен сильный ветер 15–20 м/с.

В ночные часы температурный фон опустится до 0, +5 градусов, на западе — до +8. Местами в воздухе и на почве возможны слабые заморозки. В светлое время суток столбики термометров не повысятся выше 5–10 градусов тепла, отмечают синоптики.

В четверг и пятницу, 29 и 30 сентября, в Татарстане сохранится облачная погода с дождями, а местами — и с сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов выше нуля, днем — от 5 до 11 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки в республике постепенно прекратятся. В дневные часы температурный фон немного повысится — до +10, +15 градусов.