В Татарстане до сентября закроется на ремонт участок автодороги Кукмор – Шемордан

В Татарстане на 3,5 месяца закроется для движения транспорта участок автомобильной дороги Кукмор — Шемордан, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Участок автодороги с 5,4 км по 8,7 км в Кукморском районе будет закрыт с 17 мая по 1 сентября. «На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна», — отметили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд ремонтируемого участка по автомобильным дорогам Кукмор — Шемордан — Янцобино — Большой Сардек — Трыш и Сардек-Баш — Лельвиж — Село-Чура. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.