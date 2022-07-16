В Татарстане до октября закрыли движение на участке подъезда к деревне Новое Кадеево

В Татарстане до 1 октября ограничили движение транспорта по участку автодороги Подъезд к деревне Новое Кадеево, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Временно закрыли движение на участке дороги от 0 км до 4,8 км в Черемшанском районе. «Ограничение будет действовать до завершения работ по капитальному ремонту этого участка», – отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по автодорогам Азеево – Черемшан – Шентала и Кузайкино – Нурлат, Подъезд к деревне Кзыл-Чишма.

Кроме того, до 15 августа продлили ограничение движения транспорта по дороге Кузайкино – Нурлат в связи с капремонтом участка с 69,2 по 74,94 км в Нурлатском районе. Ранее предполагалось, что участок будет закрыт до 31 июля.