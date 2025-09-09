В Татарстане на этой неделе температура ожидается на 2 градуса выше нормы – синоптик

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане до 14 сентября температура прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«До конца рабочей недели температура в целом по республике будет колебаться от +16 до +21 градуса, а в Казани - до +17..+19 градусов», – сказал собеседник агентства.

В выходные в Татарстане, включая Казань, воздух прогреется до +20 градусов.

«Ветер будет в основном переменных направлений: в среду – северо-западный, в четверг – северо-восточный, в пятницу – восточный, а в субботу и воскресенье – северо-восточный. Его скорость составит 3-6 метров в секунду в будни и до 11 м/с в выходные дни. Иными словами, вполне комфортная погода», – добавил Ильин.

Он отметил, что в четверг в республике может пройти небольшой дождь, но Казань осадки не затронут.