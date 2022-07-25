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Ру Тат
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Транспорт
25 июля 2022  17:48

В Татарстане до конца сентября перекрыт участок дороги Лаишево — Чирпы

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С 25 июля в Лаишевском районе Татарстана ограничено движение по участку дороги Лаишево — Чирпы. На время капитального ремонта частично перекрывается проезд на отрезке от 8,225 км до 11,275 км, уточнили в Миндортрансе РТ.

«Для объезда предлагаются автодороги общего пользования „Казань-Оренбург“, „Подъезд к г. Лаишево“, „Казань — Оренбург“ — п. совхоза им. 25 Октября — Александровка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В министерстве призвали водителей планировать маршрут заранее.

#ограничение движения #ремонт дороги
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