В Татарстане до конца сентября перекрыт участок дороги Лаишево — Чирпы

С 25 июля в Лаишевском районе Татарстана ограничено движение по участку дороги Лаишево — Чирпы. На время капитального ремонта частично перекрывается проезд на отрезке от 8,225 км до 11,275 км, уточнили в Миндортрансе РТ.

«Для объезда предлагаются автодороги общего пользования „Казань-Оренбург“, „Подъезд к г. Лаишево“, „Казань — Оренбург“ — п. совхоза им. 25 Октября — Александровка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В министерстве призвали водителей планировать маршрут заранее.