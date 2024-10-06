В Татарстане до конца октября откроется три парка

В Татарстане завершается благоустройство сразу нескольких крупных объектов. Ряд парков и скверов будут открыты в октябре, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Института развития городов республики.

Так, окончание реализации первой очереди до конца октября панируется на Большом Чайковом озере. Общественное пространство расположилось в границах улиц Адоратского, Лаврентьева и Чуйкова, рядом с новым перинатальным центром и городской больницей №7. Это уникальная природная территория — здесь гнездятся чайки, обитают колонии крачек и другие виды птиц. Поэтому главная задача проекта — создать инфраструктуру для тихого отдыха горожан и сохранить уникальную экосистему озера.

По окончании работ в парке появится зона отдыха со скамьями и смотровые площадки у озера. Откроется небольшой павильон с кофейней. На территории высадят ивы разных видов, кустарники, цветники и злаковые растения. Кроме того, теперь жители смогут пешком дойти до улицы Адоратского — входная группа будет организована между перинатальным центром и храмом в честь святителя Тихона.

В фонде отметили, что рядом с Большим Чайковым озером находится и Малое. Парк «Малое Чайковое озеро» был открыт в 2022 году, его посещают в том числе пациенты, врачи городской больницы и жители близлежащих домов. Этот проект основан на принципах создания салютогенной среды, способствующей выздоровлению пациентов и психоэмоциональной разгрузке врачей. «Мы очень надеемся, что благодаря таким проектам, слово «больница» будет восприниматься людьми не так тревожно», – прокомментировали в институте.

Новое здание Театра Камала откроет свои двери в конце октября. Территория вокруг него также будет благоустроена: по словам архитекторов, это самостоятельная и очень важная часть большого проекта.

Строительство театра значительно изменит контекст окружающей застройки. Одна из главных задач проекта благоустройства — бережно вписать новый объект в городскую ткань. Перед зданием появится небольшая площадь — открытое пространство треугольной формы, которое будет вести от перекрестка улиц Хади Такташа и Назарбаева прямо к дверям театра.

Ближе к набережной расположится театральный сад — пространство для спокойного отдыха и пеших прогулок. Здесь будет прогулочный маршрут с площадками для отдыха. Растения будут не только продолжением экосистемы Кабана, но и отсылкой к традиционному саду. Здесь появятся рябины, ивы, клены, розы, черемухи и яблони.

Со стороны воды вдоль театра расположатся «зрительные» зоны. Здесь же появится открытая театральная сцена, предназначенная для уличных выступлений трупп театра и событий иного формата. Вокруг сцены появится лес с дорожками из прессованного настила — они прокладываются так, чтобы оставить большинство участков леса нетронутыми.

На деревьях будут спрятаны «секреты»: это чулпы — традиционные татарские украшения, которые вплетают в косы девушки. Вдоль театра со стороны Кабана будет широкая платформа, с которой можно наблюдать за озером и противоположным берегом. В следующем году около здания построят детскую площадку, которой сейчас не хватает на прибрежных территориях озера Кабан.

В Заинске, в Парке «Молодежный», открытие третьей очереди планируется в первой половине октября.

Это пространство для отдыха, творческой самореализации и неформального общения горожан (как следует из названия, прежде всего молодежи). До благоустройства парк использовался жителями Нового города как транзитная территория (от детских садов, школ и Ледового дворца к жилым домам; от домов к торговой линии магазинов по проспекту Победы). Территория пустовала, на ней не было предусмотрено никаких активностей.

В 2022-2023 годах проведена большая часть работ по благоустройству. После этого территория парка стала многофункциональной. Ее разделили на две зоны: молодежную (памп-трек, амфитеатр, уютная поляна для мероприятий и отдыха) и семейную (навес, разнообразные детские площадки).

По завершении работ здесь появятся павильон молодежного центра с открытой сценой, амфитеатр с навесом, скамейки и урны.