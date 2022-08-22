В Татарстане до конца недели сохранится жаркая и сухая погода

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится жаркая и сухая погода. Столбики термометров в дневные часы будут подниматься до 33 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

С 23 по 25 августа республика будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. Ночью температуры воздуха составят от 10 до 15 градусов, на западе — до 19. Днем воздух будет прогреваться до 33 градусов.

Предварительно, значительных изменений не произойдет и к концу недели. 26–27 августа в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, но в основном осадков не ожидается.

Как отмечают синоптики, температуры в эти дни на 5–7 градусов превышают среднемноголетние значения и лишь немногим меньше исторического максимума — 35–38 градусов, зарегистрированного в 2021 году.