В Татарстане до конца недели сохранится теплая и преимущественно сухая погода

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В последние дни республика находилась в тыловой части циклона, расположенного над Средним Уралом. Северные и северо-восточные ветры принесли прохладу, однако существенных осадков на территории региона не зафиксировано. Похожая погода сохранится в регионе ло конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В восточных районах местами прошли слабые дожди с интенсивностью менее 1 мм. Днем 28 июля воздух прогрелся до +21…+26°С, осадков не наблюдалось.

Во вторник, 29 июля, синоптическая ситуация в регионе останется прежней: Татарстан продолжит находиться под влиянием тыловой части циклона. Температурный фон немного повысится, а дожди по-прежнему маловероятны. Ночью ожидается +12…+17°С, днем – +24…+29°С.

Во среду и четверг, 30 и 31 июля, республика также будет находиться в тылу восточного циклона. Осадков не ожидается, за исключением кратковременных дождей 31 июля на востоке региона. Температура ночью составит +11…+17°С, днем 30 июля воздух прогреется до +24…+29°С, а 31 июля из-за увеличения облачности будет прохладнее – до +21…+26°С.

По предварительным данным, к концу недели в республике начнется перестройка погодных условий. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон останется высоким – воздух прогреется до +26…+32°С.