В Татарстане до конца года все услуги переведут в электронный вид

Татарстан до конца года все социально значимые государственные и муниципальные услуги переведет в электронный вид. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Сегодня в электронном виде татарстанцам доступны 219 государственных и муниципальных услуг. «До конца года оставшаяся 91 услуга будет переведена в электронный вид», — поделился планами Хайруллин.

По его словам, если январе прошлого года в электронном виде было доступно лишь 5% от всех услуг, то к июню этого года этот показатель увеличился до 70%.

«В рамках года цифровизации, 100% услуг будут доступны на региональном портале Госуслуг», — подчеркнул министр, добавив, что цифровизация услуг направлена на экономию времени жителей Татарстана.

Также Хайруллин поделился планами организовать на портале покупку билетов в Болгар и Свияжск и запустить в качестве эксперимента чат-бот госуслуг в телеграме.

Всего за 6 месяцев 2022 года через Портал госуслуг РТ было подано 72,7 тысяч электронных заявлений. Самыми массовыми стали заявления на поступление в 1 класс — 30 тысяч заявлений, назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи — 11, 1 тысяч заявлений и утверждение схемы земельного участка на кадастровом плане — 3,3 заявлений.