В Татарстане до конца года планируют построить три поликлиники и две амбулатории

До конца 2021 года в Татарстане планируется построить и отремонтировать 39 медицинских объектов на общую сумму 1 млрд 463,08 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В частности, предполагается возвести 12 объектов более чем за 917,4 млн рублей: три поликлиники (в Зеленодольске, Мензелинске и Высокой Горе), две врачебные амбулатории (детское поликлиническое отделение Верхнеуслонской ЦРБ и амбулаторию в Зеленодольске), а также семь фельдшерско-акушерских пунктов.

Капитально отремонтировать 27 объектов (20 поликлиник, две участковые больницы и пять врачебных амбулаторий) должны более чем за 545,6 млн рублей. «Все контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены. Работа на всех объектах организована», — уточняют в ведомстве.

Кроме того, в период с 2021 по 2025 год для замены и дооснащения современным оборудованием медицинских учреждений первичного звена в республике собираются приобрести 4238 единиц оборудования. При этом 1349 приборов должны заменить старые и износившиеся. Речь идет о четырех магнитно-резонансных томографах, 11 рентгеновских компьютерных томографах, 29 стационарных рентген-аппаратах, 30 маммографах и 24 флюорографах.

В текущем году запланировано приобретение 16 единиц медицинского оборудования — четырех на дооснащение и 12 на переоснащение — за 223,4 млн рублей из бюджетов РФ и РТ.

По одному флюорографу уже поставлено в Нижнекамскую и Новошешминскую ЦРБ, по одному маммографу — в Заинскую и Нижнекамскую ЦРБ. Они уже введены в эксплуатацию. Пока монтируются аппараты компьютерной томографии в Актанышской, Алексеевской и Балтасинской ЦРБ, а также маммограф в Тукаевской ЦРБ.

Помимо этого, по программе модернизации первичного звена здравоохранения для нужд медицинских учреждений в этом году должен быть закуплен 501 автомобиль. Это 43 микроавтобуса Ford Transit (для доставки пациентов и медицинских работников, а также для перевозки биологических материалов и лекарственных препаратов) и 458 санитарных машин «Лада Largus» с носилками.

При этом 88 санитарных авто поступили в Татарстан по распоряжению Правительства РФ. Были заключены госконтракты на поставку 370 машин «Лада Largus» примерно за 519,2 млн рублей и 43 микроавтобусов Ford Transit за более чем 99,1 млн рублей.

Большинство автомобилей уже поставлено: 150 «Lada Largus» и 43 Ford Transit были получены 18 июня, 90 «Lada Largus» — 19 июля, а еще 70 таких машин — 4 августа. До 1 сентября ожидается поступление еще 60 авто «Lada Largus».