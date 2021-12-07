В Татарстане до конца года откроют клуб для представителей ТСЖ и жилищных кооперативов

«Клуб ЖКХ», который должен объединить товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, планируется открыть до конца этого года в Татарстане. Об этом сообщил руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

«До конца 2021 года планируется организовать „Клуб ЖКХ“ для объединения ТСЖ и ЖСК, чтобы помочь данной форме управления, потому что есть много вопросов. Наша организация оказывает помощь не только населению, но и управляющим организациям: как создать ТСЖ, как правильно вести деятельность. Пока их председателям приходится в одиночку осваивать азы жилищного законодательства. При этом учить их будем не столько мы, сколько они будут учиться друг у друга. Такое объединение ТСЖ и ЖСК позволит снять напряженность в жилищной сфере», — сказал он.

Рынок жилья в Татарстане, а это порядка 20 тыс. многоквартирных домов, в 90% находится в ведомстве управляющих компаний. Число УК на сегодняшний день составляет более 350. Еще 1,5 тыс. домов управляются ТСЖ и ЖСК.