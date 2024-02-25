В Татарстане до конца года обследуют более 500 геодезических пунктов

Специалисты Управления Росреестра по Татарстану в текущем 2024 году проверят свыше 500 геодезических пунктов. Речь идет о тех из них, которые обследовались более трех лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на территории республики расположено более 3 тыс. пунктов геодезических сетей. Они относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства, являются основой выполнения геодезических и картографических работ и используются для решения различных задач в экономике, науке и обороне.

Обследование геодезических пунктов необходимо для установления охранных зон, анализа состояния и учета, а также для принятия мер для обеспечения их сохранности.

«В прошлом году проведено визуальное обследование 358 пунктов геодезических сетей. На 2024 год запланировано проверить более 500 таких пунктов. По мере схода снежного покрова наши специалисты приступят к работе», — проинформировал заместитель руководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин.

Чиновник также напомнил, что Земельный кодекс обязывает граждан сохранять геодезические пункты и обеспечивать к ним доступ, а в случае их повреждения или уничтожения — сообщать в профильное ведомство.

Проверить наличие пункта государственной геодезической сети (ГГС) на земельном участке его владелец или арендатор может с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или воспользовавшись электронным сервисом «Публичная кадастровая карта».

В адрес правообладателей земельных участков, на которых находятся пункты государственной сети, при выявлении признаков нарушений требований действующего законодательства направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подчеркнули в Росреестре.

За уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Помимо прочего, в случае выявления лиц, допустивших уничтожение пункта ГГС, Росреестр Татарстана вправе обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы обязать ответчика восстановить геодезический пункт. Это обойдется уже намного дороже, чем штраф, уточнили в ведомстве.