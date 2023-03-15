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В Татарстане до конца 2023 года внесут в ЕГРН границы 954 населенных пунктов
В Татарстане до конца этого года внесут в Единый государственный реестр недвижимости границы 954 населенных пунктов. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
На сегодня границы 2 165 населенных пунктов из имеющихся в республике 3 119 внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, в ЕГРН имеются границы 4 149 территориальных зон из 12 334, что составляет 33,6%, рассказал докладчик.
Работу по внесению границ в реестр необходимо завершить до 2024 года, отметил глава Минземимущества. «Это связано с тем, что 1 января 2024 года вступят в силу изменения в Градостроительном кодексе России, которые не допускают выдачу разрешения на строительство при отсутствии в ЕГРН сведений о границах территориальных зон», – уточнил он.
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