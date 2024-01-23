В Татарстане до декабря закрылась для движения транспорта автодорога Кичуй – Кузьминовка

В Альметьевском районе Татарстана закрыта для движения транспорта автомобильная дорога Кичуй – Кузьминовка. Ограничение будет действовать до 31 декабря. Об этом пресс-служба Миндортранса РТ сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи с производственной необходимостью вводится временное ограничение движения на автомобильной дороге Кичуй – Кузьминовка», – говорится в сообщении.

Водители могут совершить объезд по региональным дорогам Альметьевск – Чупаево, Казань – Оренбург – Маметьево – Чупаево и по федеральной автодороге Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.