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В Татарстане до 8 января вырастут штрафы за использование салютов в неразрешенных местах
С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Татарстане будет установлен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Штрафы за использование пиротехники на территориях, где введен соответствующий запрет, вырастут до 20 тысяч рублей.
В период действия особого противопожарного режима запрещается использование пиротехнических изделий 1 – 3 классов опасности (за исключением бенгальских огней и хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:
500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса.
Также запрещено будет пользоваться пиротехникой в пределах 30 метров от объектов ЖКХ, дорог, частных домовладений и многоквартирных домов.
За нарушение физические лица заплатят до 20 тысяч рублей, должностные – до 60 тысяч, а юридические – до 800 тысяч рублей.
В МЧС отметили, что под контроль будут взяты места проведения детских новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Кроме того, будут организованы совместные рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в непредназначенных для этого местах торговли.
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