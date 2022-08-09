В Татарстане до 30 августа введут в эксплуатацию проблемный дом в ЖК «Мелодия»

В Татарстане до 30 августа этого года ожидается сдача проблемного дома, расположенного в ЖК «Мелодия». Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«До конца августа будет сдан проблемный дом на 182 обманутых дольщика по улице Габишева, и останется нам всего один дом площадью около 12 тыс. квадратов для 282 дольщиков на улице Гареева», – уточнил глава строительного ведомства.

Он добавил, что компенсационный дом на улице Гареева планируется достроить до конца этого года и сдать в первом квартале 2023 года. Таким образом, проблему обманутых дольщиков планируют полностью решить уже в следующем году.