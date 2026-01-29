news_header_top
Общество 29 января 2026 14:25

В Татарстане до 2028 года установят 1,6 тыс. сирен на опорах связи

Новая система оповещения населения для реагирования в режиме чрезвычайных ситуаций запущена в Татарстане. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на заседании коллегии ведомства.

«Для реагирования в режиме чрезвычайных ситуаций запущена новая система оповещения. «Таттелеком» до 2028 года установит 1600 сирен на опорах связи по районам республики», – сообщил министр.

По его словам, работы идут по графику: уже смонтировано 320 сирен.

