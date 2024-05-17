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В Татарстане до 2027 года на развитие молодежной политики направят 24,3 млрд рублей
Власти РТ хотят направить на развитие молодежной политики 24,3 млрд рублей. Такой бюджет предусмотрен на 2024/27 годы. Деньги выделяются в рамках второго этапа госпрограммы. Сейчас постановление кабинета министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно плану реализации программы, в Татарстане доля рабочей молодежи должна увеличиться до 40%. Так, доля граждан-волонтеров в 2024-м должна составить 4,7%, а в 2027 году - 8,9%. Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах соцразвития села, должен вырасти до 74.1% в 2024 году и до 80,1% - в 2027-м. Аналогично и с молодежью, живущей в поселках, которая научилась основам бизнес-планирования: цель на 2024-й - 36,7%, а на 2027 год - 42,1%.
Также в 2024 году 12 детских лагерей должны быть охвачены капремонтом. Таких же объемов в республике должны придерживаться на протяжении следующих лет. По плану ожидается лишь снижение количества модернизированных молодежных клубов и центров психолого-педагогической помощи — до 5 и до 6 соответственно.
Отметим, что все 24,1 млрд выделят из бюджета Татарстана. Также на эти цели деньги дадут из федерального бюджета (196,2 млн) и бюджетов муниципальных образований (44,3 млн).
Напомним, по статистике Минмолодежи РТ на начало 2023-го, в Татарстане живет более 1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Из них 234,7 тыс. живут в селах (21,8%), работающей молодежи - 450 тыс., студентов - 203,6 тыс. (18,9%).
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