В Татарстане до 20 тыс. тонн увеличат добычу щебня для строительства дорог в селах

В Татарстане в этом году на 10–20 тыс. тонн увеличат добычу щебня, который будет использоваться для строительства подъездных дорог к сельским населенным пунктам, внутри поселений и на участках, выделенных многодетным семьям. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании с главами районов.

«Из 36 оформленных карьеров около 12 имеют качественную продукцию. Именно щебень марки 400 будем использовать уже в этом дорожном сезоне для строительства дорог с переходным типом покрытия – низкомаржинальных. Карьеры работают, речь лишь о том, чтобы увеличить добычу и переработку щебня. По каждому карьеру увеличим добычу на 10–20 тыс. тонн», – рассказал глава Миндортранса.

Ханифов уточнил, что выбранные карьеры имеют технические возможности производить щебня больше, чем в прошлые годы. «То есть они работали с недозагрузкой. Сегодня они будут работать с загрузкой. Подрядчики будут покупать щебень из этих карьеров, – пояснил он. – Нынешняя ситуация требует от нас, чтобы мы максимально использовали местные материалы. Все материалы находятся у нас – песок и щебень. И техника вся наша, выпускается ЕлАЗом. Поэтому мы будем держать планку – 5 млн рублей за километр дороги шириной 4,5 метра, 6,2 млн рублей – за километр шестиметровой дороги».

Начальник Управления автомобильных дорог Миндортранса РТ Олег Казеннов добавил, что в республике приступили к разработке программы по строительству дорог переходного типа покрытия с использованием щебня, который можно добыть в карьерах, находящихся в Татарстане.

Общая протяженность автомобильных дорог в республике составляет 39,5 тыс. км, из них около 9 тыс. км – грунтовые. «Это в основном муниципальные дороги, они расположены в сельских населенных пунктах. На сегодня выделено многодетным семьям 43,5 тыс. участков. Они тоже требуют транспортной инфраструктуры, подъезды, дорожно-уличную сеть. Для того чтобы обеспечить эти участки транспортной инфраструктурой, мы приступили к разработке программы», – отметил Казеннов.

В Татарстане общая потребность в строительстве дорог с щебеночным покрытием составляет 9,5 тыс. км, включая существующие грунтовые дороги и дороги для многодетных семей.

«Провели работу с карьерами, выяснили, сколько они могут выдать щебня. Для формирования программы с финансированием в 574 млн рублей были выбраны 20 районов, из них 12 районов имеют карьеры. Для других районов из этой программы щебень будет поставляться, чтобы можно было отработать варианты по доставке, оценить стоимость транспортировки инертных материалов», – подчеркнул докладчик.

По его словам, сейчас формируется опорная сеть Татарстана, одним из критериев которой будет соединение между собой районных центров.

Ремонт проезжей части автодорог населенных пунктов с переходным типом покрытия в этом году запланирован в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Пестречинском, Сабинском, Тукаевском, Тюлячинском, Ютазинском районах.