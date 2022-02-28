В Татарстане до 16 марта возможны перебои в работе радио и TV

В населенных пунктах Татарстана до 16 марта возможны кратковременные сбои в работе телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает пресс-центр Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, в Абсалямово кратковременные отключения ожидаются 1 марта с 9.00 до 15.00, в Бугульме — в этот же отрезок времени 3 марта.

Во всех населенных пунктах отключения возможны до 16 марта. Их максимальная продолжительность составит не более пяти минут, заверяют в ведомстве.

На периоды отключения специалисты будут проводить на станциях профилактические или иные плановые работы.