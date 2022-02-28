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Ру Тат
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Общество
28 февраля 2022  18:04

В Татарстане до 16 марта возможны перебои в работе радио и TV

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В населенных пунктах Татарстана до 16 марта возможны кратковременные сбои в работе телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает пресс-центр Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, в Абсалямово кратковременные отключения ожидаются 1 марта с 9.00 до 15.00, в Бугульме — в этот же отрезок времени 3 марта. 

Во всех населенных пунктах отключения возможны до 16 марта. Их максимальная продолжительность составит не более пяти минут, заверяют в ведомстве. 

На периоды отключения специалисты будут проводить на станциях профилактические или иные плановые работы.

#телевидение #радиовещание
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