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В Татарстане до 15 ноября идет прием заявок на V сезон фестиваля «Театральное Приволжье»
В Татарстане стартовал прием заявок для участия в региональном этапе V сезона Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Подать заявку для участия можно до 15 ноября 2023 года.
К участию приглашаются детские театральные коллективы и студии (с возрастом участников от 6 до 17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы и студии (в возрастной категории участников от 18 до 35 лет включительно).
Конкурсный отбор пройдет по семи номинациям:
- Лучший молодежный спектакль Приволжского федерального округа (1, 2, 3 место)
- Лучший детский спектакль Приволжского федерального округа (1, 2, 3 место)
- Лучшая режиссерская работа (отдельно — среди молодежных и детских спектаклей)
- Лучшее музыкальное оформление (отдельно — среди молодежных и детских спектаклей)
- Лучшее художественное оформление (отдельно — среди молодежных и детских спектаклей)
- Лучшая мужская роль (отдельно — среди молодежных и детских спектаклей)
- Лучшая женская роль (отдельно — среди молодежных и детских спектаклей)
Региональный этап фестиваля пройдет в два этапа с сентября по декабрь 2023 года.
С положением о фестивале можно ознакомиться по ссылке. Заявки принимаются по адресу электронной почты tatarstan.theatre.festival.2023@mail.ru.
Проведение окружного этапа фестиваля запланировано на январь-февраль 2024 года, финального этапа в марте-апреле 2024 года.
Как напоминают в пресс-службе Минкульта РТ, в прошлом году в номинации «Детские театральные коллективы» первое место заняла Детская театральная студия «Апуш» со спектаклем «Апушның тылсымлы төшләре» («Волшебные сны Апуша»).
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