В Татарстане до 1 ноября будет закрыто движение по участку автодороги Кукмор — Шемордан. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Кукморском районе продолжается ремонт участка с 5,4 по 8,7 км. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по этой дороге», — говорится в сообщении.

Водители могут совершить объезд по автомобильным дорогам Кукмор — Шемордан — Янцобино — Большой Сардек — Трыш и Сардек-Баш — Лельвиж — Село-Чура, уточнили в ведомстве.