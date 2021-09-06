news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  14:14

В Татарстане до 1 ноября будет закрыто движение по участку автодороги Кукмор — Шемордан

news_top_970_100

В Татарстане до 1 ноября будет закрыто движение по участку автодороги Кукмор — Шемордан. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Кукморском районе продолжается ремонт участка с 5,4 по 8,7 км. Просим водителей заранее планировать свой маршрут по этой дороге», — говорится в сообщении.

Водители могут совершить объезд по автомобильным дорогам Кукмор — Шемордан — Янцобино — Большой Сардек — Трыш и Сардек-Баш — Лельвиж — Село-Чура, уточнили в ведомстве.

#закрытие движения #ремонт дороги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное