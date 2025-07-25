В Татарстане до 1 августа сохранится высокая пожароопасность лесов

Из-за высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) в Республике Татарстан в период с 25 июля по 1 августа сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Республики Татарстан.

В указанный период категорически запрещается разводить костры и пользоваться открытым огнем в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также там, где трава уже высохла, и под кронами деревьев.

Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.