В Татарстане для задержания пьяного водителя полицейским пришлось применить оружие

Сегодня в соцсетях распространились сообщения о том, что накануне в селе Столбище Лаишевского района РТ сотрудник Госавтоинспекции применил оружие в отношении задержанного пьяного автомобилиста.

Как объяснили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, инспекторы ДПС обнаружили автомобиль Suzuki, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения.

По данным ведомства, при общении со стражами правопорядка мужчина вел себя агрессивно, оскорблял полицейских, выражаясь нецензурной бранью, хватался за форменное обмундирование, толкал инспекторов ДПС.

«На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения злоумышленник не реагировал, высказывая угрозы в адрес правоохранителей и оказывая активное сопротивление. В связи с чем одним из автоинспекторов было применено табельное оружие. После чего нарушитель с ранением ног был доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного 35-летнего жителя села Усады возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также в отношении него составлены административные материалы.

К административной ответственности привлекли и 31-летнюю спутницу автомобилиста.

«В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», – добавили в пресс-службе МВД по РТ.