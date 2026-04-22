В Татарстане для туристов обустроены пять экотроп. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В заказнике «Долгая поляна» в Тетюшском районе 246 лиственниц выстроились в две аллеи. Растущим здесь деревьям больше 130 лет. Существует местное поверье, что желание исполнится, если загадать его, обняв дерево.

На соседней Деревушенской поляне, которая обрывается к Волге, живут жуки-олени длиной до 7,5 сантиметра, занесенные в Красную книгу. Здешний дендропарк террасами спускается к воде: наверху высажены морозостойкие деревья, ближе к берегу – теплолюбивые.

В свою очередь тропа «Путешествие в Бай Урманы» в парке имени Ивашева Буинского района проходит среди 150 вековых деревьев. В основном это липы, но есть среди них три сосны, две березы и одна ива.

Экотропа «Прогулка по Барскому парку» в Балтасинском районе представляет собой интерактивную лабораторию под открытым небом, а на тропе «Прикоснись к природе» в заказнике «Чулпан» имени А. П. Пухачева Высокогорского района можно слушать звуки леса и рассматривать растения со скамеек.

В Лениногорском районе организована экологическая тропа «По тропинкам заказника „Степной“». Там можно познакомиться с сосновым бором, муравьиным мегаполисом, совами с уникальным слухом и степным сурком байбаком, который спит семь месяцев в году.

«Главное правило всё то же: вы здесь гость. Ничего не нарушайте – и Татарстан откроет вам свои самые сокровенные уголки», – подчеркнули в комитете.

Посещение экотроп осуществляется по согласованию с руководством администраций государственных природных заказников. Это необходимо для обеспечения сохранности природных комплексов и безопасности самих посетителей.

Популяризация и развитие экологического туризма в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» позволяет сделать такие путешествия более доступными и комфортными для всех категорий граждан, добавили в ведомстве.