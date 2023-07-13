В Татарстане до 2027 года продлили льготу по налогу на имущество для технопарков

В Татарстане льгота по налогу на имущество организаций для технопарков, инновационно-технологических центров, созданных для реализации инновационных проектов, будет продлена до 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект приняли на 45-м заседании Госсовета РТ.

Речь идет об уплате налога в размере 22,73% за временное пользование имуществом, рассказал депутат Камиль Нугаев.

«Данная мера господдержки дает возможность технопаркам, индустриальным паркам, инновационно-технологическим центрам предоставлять на льготных условиях аренды помещения субъектам малого и среднего предпринимательства и способствует их вовлечению в инновационную сферу деятельности», – уточнил парламентарий.

По данным УФНС России по РТ, за 2021 год льготой воспользовались 10 налогоплательщиков, сумма льготы достигла 239,3 млн рублей. За прошлый год сумма составила 226,4 млн рублей.