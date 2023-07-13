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В Татарстане до 2027 года продлили льготу по налогу на имущество для технопарков
В Татарстане льгота по налогу на имущество организаций для технопарков, инновационно-технологических центров, созданных для реализации инновационных проектов, будет продлена до 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект приняли на 45-м заседании Госсовета РТ.
Речь идет об уплате налога в размере 22,73% за временное пользование имуществом, рассказал депутат Камиль Нугаев.
«Данная мера господдержки дает возможность технопаркам, индустриальным паркам, инновационно-технологическим центрам предоставлять на льготных условиях аренды помещения субъектам малого и среднего предпринимательства и способствует их вовлечению в инновационную сферу деятельности», – уточнил парламентарий.
По данным УФНС России по РТ, за 2021 год льготой воспользовались 10 налогоплательщиков, сумма льготы достигла 239,3 млн рублей. За прошлый год сумма составила 226,4 млн рублей.
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