В Татарстане для строительства трассы М12 зарезервировано 713 земельных участков

В Татарстане для строительства скоростной автодороги М12 Москва – Казань было зарезервировано 713 земельных участков. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества.

«По подготовленным министерством документам Правительством Татарстана принято постановление о резервировании более 2,8 тыс. земельных участков, в том числе для строительства и реконструкции участков трассы М7 на территории семи районов и Набережных Челнов, а также автодороги М12 в пяти районах», – рассказал докладчик.

Автомагистраль М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Для строительства трассы в Кайбицком районе было зарезервировано 338 участков, в Апастовском – 19, Верхнеуслонском – 140, Лаишевском – 199 и в Пестречинском – 17.

Кроме того, в прошлом году был изъят 41 земельный участок площадью более 30 гектаров для государственных нужд республики, в том числе для строительства и реконструкции региональных автодорог.