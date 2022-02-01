Татарстанские аграрии получат субсидии для стабилизации цен на картофель и овощи

В Татарстане для стабилизации цен на картофель и овощи в этом году планируется увеличить площади под эти культуры на 12%, а сельхозтоваропроизводителям — выделить субсидии. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Планируем увеличить площади под эти культуры на 12%. Со всеми производителями и районами такая договоренность есть. Для этого предусматриваем меры поддержки. Все аграрии, производящие картофель и овощи, получат по 25 тыс. рублей на гектар, а хозяйства, увеличившие посевные площади на 10% и более по сравнению с прошлым годом, получат субсидию в размере 40 тыс. рублей на гектар», — рассказал докладчик.

Залаков уточнил, что в прошлом году в республике работало 82 производителя картофеля и овощей на общей площади 5,9 тыс. гектаров, 70% из которых сконцентрированы в шести районах.

«Начиная с июня прошлого года по всей стране было отмечен рост стоимости овощей “борщевого набора”, что по некоторым позициям значительно опережало темпы инфляции и значение предыдущих годов», — упомянул он.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, было принято решение о проведении сельскохозяйственных ярмарок, которые были направлены на обеспечение стабилизации цен. «По доступным ценам реализовывалась продукция, цены на ярмарках были ниже среднерозничных. В прошлом году было организовано 23 ярмарочных дня. По итогам их проведения было реализовано продукции на сумму 1,9 млрд рублей», — подчеркнул он.

В прошлом году в Татарстане площади картофеля составили 3 781,5 гектара, овощей – 2138,9 гектара.