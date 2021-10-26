В Татарстане для содержания федеральных дорог зимой подготовлено более 350 единиц техники

В Татарстане для содержания федеральных автодорог зимой подготовлено более 350 единиц дорожной техники и заготовлено 132 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Подрядные организации готовы к эксплуатации федеральных трасс в Татарстане в зимний период. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда заготовлено 107,7 тыс. тонн песка и 32,3 тыс. тонн соли. Для своевременного устранения дефектов покрытия проезжей части имеются запасы холодного асфальтобетона», — отметили в ведомстве.

Для очистки федеральных дорог от снега будут задействованы 144 комбинированные дорожные машины, 43 автогрейдера, 28 шнекороторных снегоочистителей, 45 погрузчиков и экскаваторов, 23 бульдозера и 68 тракторов со сменным оборудованием. Подготовлена 21 пескобаза, теплые стоянки для техники и помещения для отдыха и обогрева водителей.

Кроме того, управление вместе с подрядными организациями ежегодно уточняет наличие сложных участков автодорог с затяжными подъемами и спусками, а также снегозаносимых участков. В Татарстане насчитывает 12 подобных участков, семь из которых находятся на трассе М7 «Волга», три — на автодороге Казань — Буинск — Ульяновск и два — на Казань — Оренбург. «При необходимости, в сложных погодных условиях, на данных участках будет организовано дежурство тяжелой дорожной техники», — уточнили в пресс-службе.

На федеральных трассах республики работают 40 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля. Вся техника, задействованная на содержании автодорог, оборудована аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В сложных ситуациях на дорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8 (843) 273-54-08 или в службу спасения по номеру 112.