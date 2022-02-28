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Происшествия
28 февраля 2022  17:46
Павел Климчак

В Татарстане для школьников и студентов провели интеллектуальную игру по ПДД

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В молодежном центре Нижнекамского района для старшеклассников и студентов автоинспекторы вместе с сотрудниками ГБУ «БДД» провели интеллектуальную игру по правилам дорожного движения.

 

Фото: ГИБДД РТ

Участники должны были продемонстрировать свои знания закона в области безопасности дорожного движения, а также подготовку и защиту проекта на эту тему.

 

Фото: ГИБДД РТ

В процессе игры, по словам организаторов, легче закрепить навыки безопасного поведения на дороге, а также обсудить опасные ситуации. Как признались сами ребята, они получили много новой и полезной информации. По окончании игры им вручили световозвращающие сумки, банданы и жилетки, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#ПДД #интеллектуальная игра
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