В Татарстане для семей участников СВО открыли 22 кабинета психологической помощи

На заседании Региональной комиссии по вопросам поддержки участников спецоперации в РТ под председательством заместителя Премьер-министра Лейлы Фазлеевой обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей.

Отмечается, что для этих целей ведется совместная и комплексная работа министерств, ведомств и общественных организаций Татарстана.

Военнослужащим помогают с социальной адаптацией и реабилитацией, оказывают помощь в получении мер социальной поддержки, содействуют в обучении и трудоустройстве ветеранов СВО и членов их семей, а также помогают решать юридические вопросы.

Кроме того, нередко людям требуется психологическая поддержка и медпомощь. Для этого на базе районных больниц открыли 22 кабинета медико-психологической помощи.

Медицинская помощь ветеранам СВО оказывается на базе РКБ и Госпиталя для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах.

Заместитель Премьер-министра Лейла Фазлеева отметила, что среди возвращающихся бойцов очень высок спрос на культуру и погружение в культурную среду.

Для оказания поддержки военнослужащим и членам их семей также работает фонд «Защитники Отечества» начал свою работу во всех регионах страны с 1 июня 2023 года по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего с момента начала работы за поддержкой в татарстанский филиал фонда обратилось 3135 человек по 5341 вопросу, 4100 вопроса уже решены. Чаще всего люди обращаются с вопросами о положенных денежных выплатах, получении удостоверения ветерана боевых действий и мерах социальной поддержки.